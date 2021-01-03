В Бурятии на пожаре погиб человек

Спящую в горящем доме женщину успел спасти водитель пожарного автомобиля

Утром 3 января в селе Сосново-Озерское Еравнинского района произошло возгорание в квартире 2-квартирного жилого дома. Горящий дом случайно увидел водитель пожарного автомобиля 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ Юрий Скосырский, который в свободное от работы время занимался домашними делами.Он тут же направился на личном автомобиле к месту происшествия, попутно сообщив о произошедшем в пожарную охрану. До прибытия коллег он проверил, есть ли люди в запертой изнутри квартире. Юрий смог достучаться и разбудить спящую женщину 1965 года рождения, которая могла задохнуться в дыму.На момент прибытия огнеборцев одна из квартир горела изнутри, пламя распространялось на кровлю, существовала угроза перехода огня на соседнюю квартиру. Тушение осложнял сильный ветер.Совместными усилиями огнеборцев 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ и добровольных пожарных ДПК МО СП «Сосново-Озерское» распространение огня было остановлено. На полную ликвидацию пожара потребовалось свыше двух часов.В результате пожара выгорела одна из квартир, частично повреждены кровля и веранда. В ходе разбора места пожара на полу в спальне возле кровати обнаружено тело человека 1970 года рождения. Причиной пожара предположительно послужило короткое замыкание электропроводки.Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что можно пользоваться только сертифицированными и исправными электроприборами. Не оставляйте их включенными без присмотра, а также не перегружайте электросеть единовременным включением нескольких приборов.При обнаружении пожара незамедлительно сообщите об этом по телефону «101» или «112».Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС