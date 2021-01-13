В Бурятии оголодавшие подростки разгромили сельский магазин

Они похитили пиво, деньги и сигареты, а часть продуктов съели прямо в торговой точке





Утром 30 декабря в полицию Джидинского района с заявлением о краже обратилась хозяйка магазина смешанных товаров в селе Нарын. Предприниматель рассказала, что ночью неизвестные, взломав дверь, проникли в помещение торговой точки, устроили беспорядок и похитили пиво, сигареты, продукты, хозтовары, одежду и деньги из кассы. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.





Прибывшие на место происшествия полицейские по характерному беспорядку - надкусанным продуктам питания, разлитой газировке и разбросанным вещам - предположили, что кражу могли совершить несовершеннолетние. Вскоре личности злоумышленников установили. Ими оказались двое подростков 12 и 16 лет, которых задержали в Закаменском районе.





Как выяснилось, днем 30 декабря подростки на попутном автомобиле приехали из села Харацай в село Нарын. Ночью они проникли в магазин, устроили там беспорядок и похитили имущество. Спрятав похищенное около заброшенного здания неподалеку, злоумышленники вернулись домой, планируя вернуться позже.Как сообщили в МВД Бурятии, старший из подростков состоит на учете в ПДН и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: МВД Бурятии