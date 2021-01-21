В Бурятии осудили банду насильников, державших в страхе целый район

О бесчинствах подростков докладывали даже главе республики
По информации «Номер один», в Бурятии вступил в силу приговор в отношении четырех жителей Джидинского района, трое из которых несовершеннолетние. Они обвинялись в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и незаконном проникновении в жилище.
В 2018 году жителей Бурятии шокировали новости из Джидинского района. В соцсетях стала распространяться информация о бесчинствах, совершаемых группой молодых людей в селах Тохой и Укыр-Челон.
«Там творится неимоверный беспредел, там ходит банда молодых людей, они насилуют женщин, избивают их, заходят в дома без спроса как к себе, - писал анонимный автор. - Вот уже меньше чем за пол года изнасиловали 4 женщины! И в этой группе парней присутствуют как совершеннолетние так и не достигшие 18-тилетия. Полиция ничего сделать не может, их поймают, потом отпускают. Когда пишут на них заявления они приходят с расправой, и заставляют забрать их. Они запугали всех жителей этих деревень, туда просто страшно ехать! Даже к родным погостить! На них никто не может найти управу! Был мужчина, который смотрел за порядком, но его убили!».
Сообщение не осталось незамеченным в МВД Бурятии. Глава ведомства Олег Кудинов дал поручения руководству ОМВД России по Джидинскому району и полиции МВД Бурятии выехать на место, где провести сход граждан и тщательную проверку изложенной в сообщении информации. О ситуации в районе также доложили главе Бурятии Алексею Цыденову.
Оказалась, информация соответствуют действительности, правда только частично. Официально подтвердился только один факт изнасилования.
Позже в Следственном комитете Бурятии рассказали подробности этой криминальной истории.
Как выяснилось, днем 2 мая 2018 года в селе Укыр-Челон молодые люди проникли в один из домов, где находилась 53-летняя женщина, нанесли ей удары кулаками по голове, от чего потерпевшая потеряла сознание, после чего поочередно изнасиловали ее и скрылись с места происшествия. Вечером потерпевшую обнаружил ее сожитель, который позвонил в правоохранительные органы.
Подозреваемых молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет задержали. Расследование затруднялось тем, что потерпевшая женщина из-за потери сознания не помнила обстоятельства преступления. Поэтому подростки изначально пытались всю вину свалить на одного из них. Но следователю и полицейским удалось установить, что вместе с указанной группой молодых людей на месте происшествия находился еще один их приятель, который не принимал участие в преступлении. Он был допрошен, и сообщил, что потерпевшую насиловали все четверо его знакомых, проникших в дом. После этого молодым людям предъявили обвинение в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
«В ходе расследования проверялась информация о том, что обвиняемые молодые люди могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям. В селах Тохой и Укыр-Челон сотрудниками проведены подворные обходы и опросы всех местных жителей. Фактов других изнасилований не выявлено», сообщали тогда в Следственном комитете.
Как стало известно «Номер один», по итогам судебного разбирательства все фигуранты дела признаны виновными и получили от 3 лет 8 месяцев до 5 лет 10 месяцев лишения свободы.
Фото: pixabay.com
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