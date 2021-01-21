В Бурятии осудили банду насильников, державших в страхе целый район

О бесчинствах подростков докладывали даже главе республики





По информации «Номер один», в Бурятии вступил в силу приговор в отношении четырех жителей Джидинского района, трое из которых несовершеннолетние. Они обвинялись в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и незаконном проникновении в жилище.