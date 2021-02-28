В Бурятии за «зверское» избиение сотрудника ГИБДД женщину оштрафовали на 15 тысяч

Она пыталась освободить брата, к которому сотрудник полиции применил удушающий прием

Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: скриншот видео



Кабанский районный суд Бурятии вынес приговор жительнице Кабанска - 33-летней Ольге Рютиной - по делу о применении насилия к представителю власти (сотрудника ГИБДД) во время задержания ее родного брата за вождение с просроченным водительским удостоверением. Несмотря на то, что женщина обвинялась по двум тяжким статьям, благодаря вмешательству «Номер один» и обращению за независимой юридической помощью, г-жа Рютина получила всего лишь 15 тыс. рублей штрафа. Напомним, что максимальное наказание, предусмотренное по 318 статье УК, составляет до пяти лет лишения свободы.Напомним, как уже сообщал «Номер один», нашумевший инцидент произошел в сентябре 2019 года, когда инспектор ДПС Александр Рогов остановил в поселке Кабанске Вячеслава Рютина, водителя «Тойоты-Эстима». Поскольку машина была записана на его сестру, гаишник предложил позвонить хозяйке, чтобы она забрала автомобиль, иначе «Тойоту» перегонят на штрафплощадку.Однако, когда Ольга Рютина, оставив дома двух маленьких детей, прибежала за своей машиной, водительские права и страховка, выписанная на ее имя, почему-то не устроили Рогова, и он принял решение задержать ее брата. После словесной перепалки гаишник повалил водителя на асфальт и применил удушающий прием.Рютина, для которой брат очень дорог, не смогла вынести этого и, судя по видео, снятому прохожими и камерами видеонаблюдения, попыталась освободить его. Тем не менее на кадрах не видно, что женщина наносила гаишнику какие-либо удары. Ведь весовые категории у весьма крупного инспектора Рогова и хрупкой Рютиной различались. Однако Рогов, видимо, испугавшись женщины, через напарника вызвал подмогу, и брата с сестрой задержали.Вскоре инспектор Рогов заявил в Следственном комитете, что Рютина его якобы жестоко избила и обматерила. Тут же в отношении молодой женщины (имеющей двух маленьких детей) возбудили две тяжкие «полицейские» статьи.Между тем главное доказательство - видео конфликта - не показывало ничего такого, что могло бы стать основанием для привлечения Ольги Рютиной к уголовной ответственности. Вся эта ситуация, похоже, создана искусственно.- Сотрудники полиции, напомним, согласно своим должностным обязанностям, должны защищать обычных граждан, - прокомментировала ситуацию адвокат Валерия Гофланд. - И в банальных дорожных случаях проверки документов им не следует идти на обострение ситуации. Однако сотрудник полиции почему-то очень быстро перешел от слов к применению физической силы и боевого приема к законопослушным автомобилистам. Не представлявшим ни для общества, ни для него самого никакой угрозы.Создалось впечатление, что само уголовное дело высосано из пальца. Причем это сомнительное дело каким-то странным образом дошло до суда. А Кабанский райсуд перенес судебные слушания в город Бабушкин, за 180 километров от Улан-Удэ.Однако в итоге на оправдательный приговор суд не пошел. Хотя имелись все доказательства того, что Рютина не избивала доблестного сотрудника Рогова, оправдывать ее не стали. Дело в том, что российское судопроизводство, находясь в жесткой системе пресловутой «вертикали власти», похоже, не в силах выносить независимые оправдательные приговоры. Даже по столь очевидным делам. И в этот раз, судя по всему, райсуд был бы рад оправдать женщину.Однако зажатый в жесточайших рамках госсистемы, он вынужден вынести обвинительный приговор. И наказание - обычный штраф в 15 тыс. рублей - только подчеркивает, что и наказывать, по сути, не за что. Ведь если бы молодая женщина действительно жестоко избила гаишника Рогова, то тогда могла бы получить и до пяти лет лишения свободы. Как сообщила «Номер один» пострадавшая (а именно так теперь можно расценивать ее статус) Ольга Рютина, она не будет обжаловать приговор. Поскольку не хочет больше испытывать судьбу, получив наказание как по обычному административному делу.- Бог им судья, и инспектору Рогову в том числе, пусть это будет на их совести, - сообщила она.