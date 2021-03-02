В Улан-Удэ пропала пожилая женщина

88-летнюю пенсионерку разыскивают родственники и полиция





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 88-летнюю Долгор Цыреновну Дамшаеву. В период с 7 по 28 февраля пенсионерка ушла из дома на улице Сахьяновой и до настоящего времени не вернулась. Является уроженкой Кижингинского района. Заявление о ее пропаже поступило от родственницы 28 февраля.

Приметы: азиатской внешности, на вид 88-90 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы седые.Особые приметы: послеоперационный шрам на шее.Была одета: пальто зимнее на пуговицах темно-серого цвета, шапка вязаная белая, унты светлые с бисером.При наличии какой-либо информации о пропавшей либо ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (924) 555-97-55, 8 (964) 406-96-02, 8 (983) 453-54-50 или 102 (112).