В Бурятии полицейские задержали юного деревенского рэкетира

Угрожая ножом, парень требовал с односельчанина деньги





В Кяхтинском районе полицейские задержали подозреваемого в краже телефона и вымогательстве.

Как сообщили в МВД Бурятии, 25 февраля 18-летний сельчанин находился в гостях у малознакомого местного жителя. В ходе совместного распития спиртного молодой человек похитил у 31-летнего хозяина жилища телефон, а затем, угрожая кухонным ножом, стал требовать с него денег. Мужчина ответил, что наличных у него нет, а все сбережения он хранит на счете. Тогда молодой человек заставил собутыльника пройти с ним до ближайшего банкомата, чтобы тот смог снять деньги. Однако, в пути им встретились знакомые пострадавшего, и разговорившись с ними, тот сумел скрыться от злоумышленника и сообщить о случившемся в полицию.Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу. В отношении задержанного о возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Вымогательство». Как сообщили в полиции, молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.Фото: «Номер один»