В Бурятии семья сельчан трижды за день тушила пожары

Неизвестные поджигали строения на соседних участках





Днем 6 апреля в селе Илька Заиграевского района загорелся забор возле одного из домов. Соседи, обнаружившие пожар, оперативно его потушили. Спустя некоторое время они увидели, что на том же участке горят ворота и вновь ликвидировали пламя.

Но на этом дело не закончилось. Вскоре на другом участке, расположенном рядом, загорелась баня. Семья сельчан вновь потушила возгорание, не допустив распространение огня.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, во всех трех случаях причиной возгораний стал поджог.Фото: pixabay.com