В Иркутске местные жители нашли свалку человеческих останков

Страшная находка привлекла внимание лужами крови рядом с мусором
Жители Иркутска обнаружили на территории промышленной базы свалку частей человеческих тел, сообщают РИА новости со ссылкой на "Вести Иркутск".
- Жители микрорайона Ново-Ленино стали замечать лужи крови рядом с контейнерами, которые привозят на базу каждые два дня, и обратились в полицию, - сообщает федеральное СМИ.
Как выяснили журналисты, несколько местных больниц свозят в этот район «медицинские отходы класса Б» - ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций. Затем их складывают в контейнеры. После конечности должны отправлять на утилизацию в специальную печь. Перевозкой занимается специализированная компания.
Отмечается, что такие отходы могут разносить различные болезни, поэтому на месте их сжигания должны быть санитарная зона и холодильное оборудование.
В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что проводят проверку. Прокуратура Ленинского района Иркутска также взяла дело под контроль.
фото: pixabay.com
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