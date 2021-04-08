В Улан-Удэ разыскивают похитителя кошелька

Мужчина присвоил кошелек с 11 тысячами рублей, забытый на кассе в магазине





В Улан-Удэ полицейские разыскивают подозреваемого в краже кошелька в продуктовом магазине на улице Павлова. Днем 7 апреля покупатель похитил кошелек с деньгами в сумме 11 тысяч рублей, забытый на кассе 44-летней горожанкой.

Был одет: ветровка желто-синего цвета, кофта синяя, джинсы черного цвета.









Приметы: мужчина азиатской внешности, на вид около 30 лет, плотного телосложения, рост около 175 см.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (9025) 31-00-31, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).