В Бурятии «Лексус» раздавил лежащего человека

50-летний мужчина скончался на месте (видео)





Происшествие случилось сегодня днём на парковке одного из магазинов в Гусиноозерске. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 38-летний водитель автомобиля «Лексус» при движении задним ходом наехал на лежащего на дороге 50-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

Как видно на видео, прохожий шатающейся походкой шел мимо магазина. Напротив припаркованного внедорожника он потерял равновесие и упал прямо под его задние колеса. В это время из магазина вышел хозяин «Лексуса». Не заметив лежащего под колесами мужчину, водитель сел в машину и начал движение.









В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства трагедии.Фото и видео: ГИБДД Бурятии