В Улан-Удэ неизвестные обворовали двоих горожан

Кража произошла во время стычки около одного из магазинов города



Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в краже имущества. 1 мая в полицию Октябрьского района поступили сообщения от двух улан-удэнцев. Мужчины рассказали, что возвращались домой на такси. По пути заехали в продуктовый магазин по ул. Тобольская. Возле магазина произошел конфликт с группой молодых людей, в ходе которой у них похищено имущество.



Приметы разыскиваемых:



Мужчина европейской внешности, среднего телосложения, рост 170 см, на вид 30-35 лет. Был одет: серая мастерка с белыми лампасами на рукавах, брюки и ботинки темные.



Мужчина европейской внешности, худощавого телосложения, рост 175 см, на вид 30-35 лет. Был одет во все черное.







"При наличии какой-либо информации о разыскиваемых гражданах или их местонахождении просим сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8(9021)531-00-31, 8(3012)34-82-62 или 102 (112)", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото, видео: пресс-служба МВД по Бурятии

