В Улан-Удэ мотоциклист врезался в трактор и погиб

Очевидцы сообщают, что в аварии виноваты оба водителя





ДТП с участием мотоциклиста и трактора коммунальной службы произошло вчера в Улан-Удэ. Как сообщили в паблике «ДТП 03 RUS», мотоциклистов было двое, оба двигались в направлении Элеватора со стороны площади Советов. В результате столкновения со спецтехникой один из них погиб на месте ДТП.

«Трактор метелками чистил рельсы, куном повернулся вправо и мотоциклист влетел в кун, а потом в бетонную стену. Какого черта этот огромный трактор посреди города, когда ещё столько движения. Я понимаю работа, но поворачивая, убедиться надо, что никого нет», - сообщил один из подписчиков паблика.





В то же время другие очевидцы сообщают, что вина погибшего мотоциклиста в ДТП также есть, поскольку он превысил скорость. «Летели с огромным превышением от самого драмтеатра, с выхлопом на всю деревню...», - рассказал горожанин.Фото: скриншот видео ДТП 03 RUS