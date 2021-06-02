В Бурятии школьная учительница стала супермошенницей

Ее размах может побить все рекорды по отъему денег у жителей республики





Едва мы завершили цикл публикаций об изобретательной мошеннице Анне Курдюковой, как в республике объявилась новая последовательница Остапа Бендера. Размах ее преступных действий может побить все рекорды по отъему денег у населения Бурятии. Еще больше поражает тот факт, что новая супермошенница – молодая учительница начальных классов в сельской школе. Видимо, знаменитый совет экс-премьер-министра РФ Медведева о том, что учителям нужно идти в бизнес, девушка восприняла по-своему.