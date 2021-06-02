В Бурятии школьная учительница стала супермошенницей

Ее размах может побить все рекорды по отъему денег у жителей республики
Едва мы завершили цикл публикаций об изобретательной мошеннице Анне Курдюковой, как в республике объявилась новая последовательница Остапа Бендера. Размах ее преступных действий может побить все рекорды по отъему денег у населения Бурятии. Еще больше поражает тот факт, что новая супермошенница – молодая учительница начальных классов в сельской школе. Видимо, знаменитый совет экс-премьер-министра РФ Медведева о том, что учителям нужно идти в бизнес, девушка восприняла по-своему.
И снова здравствуйте
Напомним, год назад 31-летней Анне Курдюковой присудили пять лет колонии общего режима и потребовали вернуть пострадавшим деньги, полученные мошенническим путем. Она поставила на поток массовый обман горожан, цинично «кидая» на деньги военнослужащих, бизнесменов, медиков, бандитов и даже инвалидов.
Общая сумма денег, вытянутая мошенницей у населения, по предварительным данным, переваливает за 100 млн рублей, хотя в суде удалось доказать только сумму в 40 млн рублей. Для каждой будущей жертвы у Курдюковой была заготовлена своя, эксклюзивная история. Для одних она выступала бывшим следователем с большими связями, другим рассказывала про друзей в Службе судебных приставов, которые могут продать ей недвижимость за копейки. Для третьих была сотрудником банка или просто… пациенткой. Ведь случалось и такое, что Курдюкова ложилась в больницу с целью найти там жертв. В списке обманутых аферисткой есть и два медика, к которым «больная» втерлась в доверие и обобрала до нитки. В том числе женщину, копившую средства на операцию для тяжелобольного ребенка.
Жительница Бурятии Татьяна Б., которую сейчас также подозревают в мошенничестве, причем в особо крупном размере, пожалуй, может претендовать на «лавры» Курдюковой, а возможно, и переплюнет по размерам причиненного ущерба. Да и по возрасту учительница начальных классов из Выдрино гораздо моложе Курдюковой. Сейчас на экс-педагога уже возбуждено около десятка уголовных дел только в одном поселке Выдрино. Есть пострадавшие и в других районах республики, Улан-Удэ и Иркутской области. Люди рассказывают о десятках миллионов рублей, которые у них выманили обманным путем.
Вот только схема обмана, в отличие от предыдущей мошенницы, поражает своей примитивностью. Татьяне не пришлось придумывать хитроумные схемы обмана, воплощаться в различные образы и сочинять разные истории и сценарии, для того чтобы заманить очередного доверчивого человека в свою ловушку. Все намного проще и банальнее. Настолько, что невольно удивляешься, как такое количество взрослых людей, зачастую с высшим образованием и высоким уровнем интеллекта, вообще могли повестись на столь мутную схему. Однако все обманутые объясняют свое доверие тем, что мошенница вела себя как тонкий психолог и обладает необычайным даром убеждения.
Бизнес на доверчивых
У всех пострадавших почти одинаковые истории. Татьяна Б. выходила на них с предложением подзаработать на… рабочих тетрадях для учеников начальных классов. Такие тетради представляют собой небольшие брошюры, в которых представлены упражнения, призванные помочь ученикам закрепить знания, полученные на уроках. Схема простая – она объясняла, что покупает товар по оптовой цене, а затем развозит по школам тетради уже по новой цене. Разница от перепродажи идет в карман Татьяне и всем, кто готов вложиться в этот «бизнес».
- Мне 39 лет, по профессии бухгалтер с высшим образованием. Сама не понимаю, как ей поверила, но она словно зомбирует людей, - признается жительница Выдрино Наталья Гаврилова. – Сначала написала СМС, мол, хотите подзаработать? Объяснила, что люди вкладываются в покупку рабочих тетрадей для школы. Она покупает их на базе за копейки, развозит по школам и продает гораздо дороже. Сначала предложила вложиться под 30% процентов. Например, вложить 100 тыс. рублей, а через недели две получить 130 тысяч. Тогда я отказалась, не поверила в эту историю.
Однако отступать от будущей жертвы Татьяна не стала и вскоре снова вышла на Наталью, только уже через общих знакомых.
- У нее отец с матерью разведены, отец женился во второй раз. Вот его новая жена Анна работала вместе со мной на заправке. Через нее Татьяна еще раз вышла на меня, и я все-таки решилась. Отдала через Аню деньги – 100 тысяч. Таня обещала, что через две недели вернет 120 тысяч. Пока шли эти две недели, предложила вложиться еще. Я передала 150 тысяч, она мне 180 тысяч отдала. После нескольких таких платежей предложила «подтягивать» народ - чем больше привлеку, тем больший процент будет отдавать. Я позвала свою сестру, та взяла кредит в 214 тысяч. Таня сначала как бы делала «завлекуху» - пару раз ей скинешь деньги, и она отдает с выгодой. А если бывают задержки, то сразу уговоры: «Наташа, не переживай, сейчас откупимся, еще один платеж сделаем, а тот, прошлый, рано или поздно тоже отдадут. Родители тетради разберут, рассчитаются, и я тебе все отдам», - вспоминает Наталья. – Еще говорила, что если что-то пойдет не так, то она продаст квартиру в Иркутске и со всеми «раскидается».
При этом Татьяна была в курсе, что деньги у Натальи есть. И лично советовала и увещевала, откуда и сколько надо взять, не гнушаясь даже сбережениями на лечение десятилетнего ребенка-инвалида.
- Я работала заведующей на заправке. У меня сохранились ее сообщения, которые она отправляла – мол, чтобы я взяла деньги на заправке, потом верну. А как-то раз звонит, и я ей говорю, нет денег, остались только сбережения на реабилитацию сына (он инвалид, ДЦП), которую мы проводим каждый год. Таня говорит: «Давай вложим эти деньги. Потом заработаешь и отвезешь ребенка обязательно на море».
В конечном счете выплаты прекратились, а Наталья осталась без квартиры, которую она успела продать, и без денег. В общей сложности ей с сестрой Татьяна задолжала 2 млн 415 тыс. рублей.
Друзья тоже в списке обманутых
Другая жительница Выдрино теперь ежемесячно платит кредит, оформленный для того, чтобы передать деньги Татьяне.
- Я оформила 200 тысяч кредита на пять лет и еще 150 тысяч перечислила переводом на карту бабушке Татьяны. Я, как пострадавшая, хотела бы добиться, чтобы она мне вернула хотя бы мои 350 тысяч, без всяких процентов, - говорит Елена.
В числе обманутых есть даже одноклассники и близкие друзья Татьяны. Они, в отличие от других односельчан, знали ее давно и были уверены, что точно застрахованы от кидалова.
- Мы с Таней одноклассницы, знакомы с детства, дружили. Я, конечно, ей поверила - человек-то знакомый. В общей сложности отдала 200 тысяч, набрала кредитов. До последнего верила, когда она меня кормила обещаниями, что, дескать, вот-вот вернет. Сейчас уже ничего не хочется, не верю, что получится хоть что-то вернуть, - признается жительница Выдрино Наталья.
По словам Натальи, в школе и колледже Татьяна каких-либо признаков будущей мошенницы не проявляла. Была бойкой девчонкой с лидерскими качествами, имела хорошие отношения с однокашниками. Отношения с родителями тоже были нормальными.
Жители Выдрино рассказывают и об еще одном близком друге Татьяны, который сейчас не знает, как смотреть в глаза людям. «Благодаря» подруге мужчина не только вложил свои кровные, но и отдал чужие деньги.
Он сейчас должен людям 15 млн рублей, но не может даже заявление написать в полицию, так как настолько ей доверял, что разрешал пользоваться своими банковскими картами. Этот мужчина искал ей вкладчиков, приводил своих друзей, словом, тоже доверился полностью, рассказывают жители поселка.
Интересно, что какое-то время своеобразная «тетрадная пирамида» Татьяны, по рассказам сельчан, действительно приносила кому-то дивиденды. Жители села своими глазами видели, как парни покупали на халявные деньги «крузаки» и «мерсы» и гоняли на них по поселку. После чего слухи о возможности прилично заработать распространялись с удвоенной силой, вовлекая в сеть Татьяны еще больше людей.
Вот только из большого количества обманутых заявления в полицию написали единицы. Остальные молчат по разным причинам. Кто-то стесняется признаться, что стал жертвой такого глупого обмана, другие не верят в то, что правосудие им как-то поможет.
Сколько жертв?
Как и в случае с Курдюмовой, обманутые подозревают, что у Татьяны могли быть связи в самых разных структурах. Так, многие пострадавшие до сих пор удивляются, почему многомиллионные перечисления на карты знакомых мошенницы не вызвали подозрений у служб безопасности.
- Деньги мы переводили не Татьяне. А ее брату, мужу Татьяны, бабушке Татьяны, мужу бабушки. Таня нам говорила, чтобы мы перечисляли на эти карты, но в комментариях ничего не писали. Представьте, какие миллионы переводили. Где были службы безопасности банка? Почему не арестовывали счета? У меня знакомая перевела маме 40 тыс. рублей, и у нее все счета арестовали, а там миллионами за сутки переводили, и ничего, - говорят жители.
Также сельчане считают, что полиция затягивает расследование этого дела. К примеру, никак не может вызвать на допрос Татьяну, уже длительное время выслушивая ее постоянные отговорки. Однако в пресс-службе МВД нас заверили, что следствие ведется активно.
В следственном отделе МВД по РФ по Кабанскому району возбужден ряд уголовных дел по статье «мошенничество». Причем речь идет и о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение подозреваемой. В ближайшее время она должна явиться в отдел для проведения следственных мероприятий, сообщили в МВД по РБ.
О предварительной сумме ущерба пока говорить рано, как и о деталях дела. Известно, что только в Выдрино возбуждено порядка десяти аналогичных уголовных дел. Однако уже понятно, что есть пострадавшие и в других районах республики, и за ее пределами. Общую статистику в МВД по РБ пока не оглашают.
Василиса Шишкина, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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