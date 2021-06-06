В Бурятии за сутки произошло два пожара

В огне никто не пострадал



За минувшие сутки в Бурятии произошло два пожара. В первом случае горел вагончик на берегу Байкала. На момент прибытия огнеборцев из-под крыши вагончика шел дым. Войдя в вагончик пожарные обнаружили, что горит деревянная обшивка и потушили её за 5 минут. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба РА ГО и ЧС.



В Заиграевском районе накануне горела баня. В результате воспламенения повреждена крыша бани на площади 4 кв. м. Причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.



Фото: pixabay.com

