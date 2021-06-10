В Улан-Удэ бдительные соседи сдали вора росгвардейцам

Мужчину задержали, когда он паковал награбленные ценности в сумку





Вчера вечером группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина разбил окно и проник в частный дом в районе Верхней Березовки в Улан-Удэ. Прибывшие на место преступления росгвардейцы задержали злоумышленника внутри жилища, когда он складывал в сумку похищенные ценные вещи и деньги.

О краже в правоохранительные органы сообщила соседка, которая увидела, как злоумышленник проник на территорию соседей и залез в дом. Со слов бдительной женщины, задержанный мужчина ранее пытался проникнуть и в ее дом, но был замечен хозяевами и убежал.Задержанным оказался 57-летний мужчина, он передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии