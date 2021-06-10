10.06.2021
Жители затопленного района в Бурятии: «Хлеб не могут привезти»

Жители затопленного района в Бурятии: «Хлеб не могут привезти»

В Кяхтинском районе вода отрезала несколько сел

Жители Кяхтинского района сообщают, что после вчерашнего затопления их отрезало от других населенных пунктов.

- Состояние ухудшилось. Колышки забили, ленты повесили и все на этом. Хлеб не могут привезти. Мост через Кудара-Сомон перекрыли. Дороги из Урлука (Забайкальский край) тоже нет. Южная часть Кяхтинского района (Кударинский куст) вся в воде, - написали в паблике «Весь Улан-Удэ».



Напомним, сразу в четырех районах Бурятии реки вышли из берегов, подтоплено больше 10 населенных пунктов. Во многих местах подтопило дороги и мосты. Больше всего пострадали села Бичура и Энхэ-Тала, где вода зашла в подворья и дома.



фото: скриншот из видео
кяхтинский район потоп
^