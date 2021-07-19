Новым министром туризма Бурятии станет директор нацпарка

Место Марии Бадмацыреновой займет Алдар Доржиев



Новым министром туризма Бурятии назначат директор Тункинского национального парка Алдар Доржиев. Информацию об этом «Номер один» подтвердили в правительстве республики.

Напомним, прежний министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова



Справка



Алдар Доржиев родился 28 февраля 1976 года в Улан-Удэ. В 1998 году окончил Иркутский государственный технический университет, получив диплом юриста. Начал свою карьеру в должности главного специалиста в Правовом управлении Хурала Бурятии, затем стал консультантом того же управления.



В январе 2009 года Алдар Доржиев стал зампредом Комитета по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов и руководителем отдела правовой экспертизы Администрации президента и правительства РБ. В декабре 2011 года назначен на должность зампреда Государственно-правового комитета.



С 16 мая 2019 года Алдар Доржиев назначен директором Тункинского национального парка.



Фото: Тункинский нацпарк Напомним, прежний министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова покинула свой пост в июне этого года. По словам чиновницы, ей поступило предложение из министерства Дальнего Востока и Арктики заняться развитием туризма в рамках Корпорации развития Дальнего Востока.Алдар Доржиев родился 28 февраля 1976 года в Улан-Удэ. В 1998 году окончил Иркутский государственный технический университет, получив диплом юриста. Начал свою карьеру в должности главного специалиста в Правовом управлении Хурала Бурятии, затем стал консультантом того же управления.В январе 2009 года Алдар Доржиев стал зампредом Комитета по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов и руководителем отдела правовой экспертизы Администрации президента и правительства РБ. В декабре 2011 года назначен на должность зампреда Государственно-правового комитета.С 16 мая 2019 года Алдар Доржиев назначен директором Тункинского национального парка.Фото: Тункинский нацпарк

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