19.07.2021
Новым министром туризма Бурятии станет директор нацпарка

Новым министром туризма Бурятии станет директор нацпарка

Место Марии Бадмацыреновой займет Алдар Доржиев

Новым министром туризма Бурятии назначат директор Тункинского национального парка Алдар Доржиев. Информацию об этом «Номер один» подтвердили в правительстве республики.

Напомним, прежний министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова покинула свой пост в июне этого года. По словам чиновницы, ей поступило предложение из министерства Дальнего Востока и Арктики заняться развитием туризма в рамках Корпорации развития Дальнего Востока.

Справка

Алдар Доржиев родился 28 февраля 1976 года в Улан-Удэ. В 1998 году окончил Иркутский государственный технический университет, получив диплом юриста. Начал свою карьеру в должности главного специалиста в Правовом управлении Хурала Бурятии, затем стал консультантом того же управления.

В январе 2009 года Алдар Доржиев стал зампредом Комитета по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов и руководителем отдела правовой экспертизы Администрации президента и правительства РБ. В декабре 2011 года назначен на должность зампреда Государственно-правового комитета.

С 16 мая 2019 года Алдар Доржиев назначен директором Тункинского национального парка.

Фото: Тункинский нацпарк
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