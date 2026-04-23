Политика и власть 23.04.2026 в 12:18

В Бурятии расширили льготы по налогам для бизнеса

Предприниматели в малых населённых пунктах смогут платить меньше
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии расширили льготы по налогам для бизнеса
Фото: «Номер один»
Депутаты Хурала Бурятии на сегодняшней сессии приняли изменения в республиканский закон об упрощённой и патентной системах налогообложения. Поправки призваны поддержать бизнес в сельской местности и расширить доступ к финансовым услугам в небольших населённых пунктах.

Что изменилось для тех, кто работает на упрощёнке. Сейчас пониженные ставки - 1% с доходов и 5% с разницы между доходами и расходами - действуют для предпринимателей из сёл с населением до 700 человек. После объединения поселений в Муйском и Окинском районах некоторые сёла перестали быть отдельными поселениями, хотя численность жителей в них осталась прежней.

Чтобы бизнес в этих деревнях не потерял льготы, в закон добавили новый пункт. Теперь предприниматели из населённых пунктов с численностью до 300 человек, входящих в состав муниципальных округов, тоже смогут платить налоги по пониженным ставкам.

Второе важное нововведение касается патентной системы. С 2026 года в Бурятии появится новый вид деятельности, на который можно будет получить патент, - услуги банковских платежных агентов.

Речь идёт о том, чтобы в сельских магазинах можно было снимать наличные с карт или класть деньги на счёт. Сейчас в отдалённых деревнях банкоматы есть не везде, а до ближайшего отделения банка порой десятки километров.

Патент смогут купить индивидуальные предприниматели в любом районе Бурятии, кроме Улан-Удэ. Потенциальный годовой доход на один платёжный терминал установили в размере 2000 рублей - эту сумму подсчитали в Национальном банке по Бурятии, проанализировав средний заработок предпринимателей от сервиса «Наличные на кассе».
Теги
хурал налоги

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru