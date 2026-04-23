В Бурятии расширили льготы по налогам для бизнеса

Депутаты Хурала Бурятии на сегодняшней сессии приняли изменения в республиканский закон об упрощённой и патентной системах налогообложения. Поправки призваны поддержать бизнес в сельской местности и расширить доступ к финансовым услугам в небольших населённых пунктах.Что изменилось для тех, кто работает на упрощёнке. Сейчас пониженные ставки - 1% с доходов и 5% с разницы между доходами и расходами - действуют для предпринимателей из сёл с населением до 700 человек. После объединения поселений в Муйском и Окинском районах некоторые сёла перестали быть отдельными поселениями, хотя численность жителей в них осталась прежней.Чтобы бизнес в этих деревнях не потерял льготы, в закон добавили новый пункт. Теперь предприниматели из населённых пунктов с численностью до 300 человек, входящих в состав муниципальных округов, тоже смогут платить налоги по пониженным ставкам.Второе важное нововведение касается патентной системы. С 2026 года в Бурятии появится новый вид деятельности, на который можно будет получить патент, - услуги банковских платежных агентов.Речь идёт о том, чтобы в сельских магазинах можно было снимать наличные с карт или класть деньги на счёт. Сейчас в отдалённых деревнях банкоматы есть не везде, а до ближайшего отделения банка порой десятки километров.Патент смогут купить индивидуальные предприниматели в любом районе Бурятии, кроме Улан-Удэ. Потенциальный годовой доход на один платёжный терминал установили в размере 2000 рублей - эту сумму подсчитали в Национальном банке по Бурятии, проанализировав средний заработок предпринимателей от сервиса «Наличные на кассе».