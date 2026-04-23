Топ-менеджера ТГК-14 перевели из СИЗО под домашний арест

Центральный районный суд Читы изменил меру пресечения заместителю председателя совета директоров ТГК-14 Виктору Мяснику. Ранее он содержался в СИЗО, однако суд удовлетворил ходатайство защиты и перевёл его под домашний арест. Об этом сообщает портал ZAB.RU.Основанием для смягчения меры пресечения стали доводы адвокатов об ухудшении состояния здоровья обвиняемого. При этом сам Мясник частично признал вину по предъявленным обвинениям.Ему вменяются статьи УК РФ, связанные с растратой в особо крупном размере и легализацией денежных средств, полученных преступным путём. Обе статьи предусматривают серьёзные сроки лишения свободы.Домашний арест предполагает ряд ограничений: Мяснику запрещено покидать место жительства без разрешения следствия, а также пользоваться средствами связи и интернетом.По мнению экспертов, частичное признание вины может повлиять на дальнейший ход процесса — в частности, дело может быть рассмотрено в особом порядке, что ускорит судебное разбирательство и потенциально смягчит наказание.Фото: нейросеть