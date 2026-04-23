В «сотых» кварталах в Улан-Удэ скоро заработает колесо обозрения

В столице Бурятии в «сотых» кварталах скоро запустят колесо обозрения с прозрачным полом. По словам организаторов, аттракцион официально сдали.

Колесо назвали «Солнце». Его высота составляет 46 метров. Всего предусмотрено 24 кабинки, три из них – с прозрачным полом.

«Это был долгий путь: от идеи и первых чертежей до финальной проверки и запуска. Мы успешно прошли все испытания, подтвердив надежность и безопасность проекта. За этим результатом стоят месяцы работы, усилий и огромная команда профессионалов», - говорится в сообщении.