Политика и власть 23.04.2026 в 13:02

В Бурятии застройщики будут отдавать часть квартир детям-сиротам в обмен на землю

Новый закон позволит привлекать инвесторов для строительства жилья, а не покупать его за бюджетные деньги
Текст: Станислав Сергеев
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии появился новый способ обеспечивать жильём детей-сирот. Депутаты Народного Хурала приняли закон, который позволяет застройщикам получать земельные участки без торгов - в обмен на то, что часть квартир в построенных домах они передадут республике.

Идею внесла прокуратура. Ситуация с жильём для сирот в республике действительно критическая. На 20 февраля 2026 года в очереди стояли 5052 человека. Чтобы обеспечить всех, нужно 25 миллиардов рублей - колоссальная сумма для республиканского бюджета. В 2025 году на эти цели потратили 1,05 миллиарда, дали квартиры 281 человеку. В 2026 году заложено ещё меньше - 546 миллионов рублей.

«Дефицит республиканского бюджета не позволяет своевременно обеспечивать детей-сирот жильём, - докладывала депутатам старший помощник прокурора Бурятии Олеся Стальмакова. - В этой связи прокуратурой республики подготовлен данный законопроект».

Но жаркий спор разгорелся не вокруг идеи, а вокруг цифр. Прокуратура предлагала: застройщик, который строит дом общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров, должен передать республике не менее 6 процентов жилья. Однако на заседании профильного комитета, который возглавляет депутат Семен Матхеев, эту планку снизили до 3 процентов.

Депутат Эржена Чимитцыренова возмутилась: почему в угоду застройщикам, а не сиротам? Семен Матхеев объяснил: поправка внесена исходя из экономической целесообразности. По расчётам минэкономики, если установить жесткую планку в 6 процентов, желающих участвовать в программе просто не будет.

«Будет большой удачей, если хотя бы один или два таких проекта состоятся в республике», - заявил Матхеев.

Но его ответ устроил не всех. Депутат Тимур Нимаев присоединился к возмущениям госпожи Чимитцыреновой:

«Прокуратура внесла очень нужный законопроект, - говорил он. - Но мы этим изменением в законопроект перечеркнули решение острой социальной проблемы. Это просто плевок в лицо детям-сиротам, которые на протяжении многих лет не могут восстановить свои конституционные права».

Нимаев предложил проголосовать против таблицы поправок, но при этом принять сам законопроект.

Семен Матхеев парировал: 

«Тормозить принятие такого важного закона - это и есть чистой воды популизм и плевок в лицо». 

Он добавил, что 3 процента - это минимальная планка, процент может быть и выше. Он лично не против хоть 10, хоть 20, хоть 50%. Но республика не найдет инвестора, который бы согласился на такие условия.

Депутат Сергей Мезенин предложил вообще снять вопрос с рассмотрения, потому что таблицу поправок многие депутаты увидели только сейчас.

Парламентарий Михаил Итыгилов возразил: все детали на комитетах обсуждались. По его словам, обсуждаемая цифра влияет на цену квадратного метра, и 6 процентов сделают жильё менее доступным для всех остальных жителей. А если переносить рассмотрение, есть риск, что появится какой-то инвестпроект, и республика лишится шанса обеспечить жильём сирот.

В итоге закон приняли вместе с поправками. Застройщик, который строит дом от 10 тысяч квадратов, обязан передать республике не менее 3 процентов жилья. Взамен получает землю без торгов.

Похожие законы уже работают в Амурской, Иркутской, Омской, Новосибирской областях, Приморском крае и на Алтае. В Бурятии теперь надеются, что механизм сработает - пусть и с минимальной планкой.
хурал строительство сироты

