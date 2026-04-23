В Бурятии ждут прямого рейса на Сейшелы

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне стали чаще отдыхать на Сейшельских островах. Об этом сообщает НТВ.«Растёт поток туристов из Российской Федерации на Сейшельские острова, и в общем туристическом потоке наши туристы занимают, по-моему, уже не менее 15 процентов. Это уже на сегодняшний день неплохой показатель», — сказал он в ходе встречи с президентом Сейшельских островов Патрик Эрмини.Пока прямые рейсы из России на Сейшельские острова (остров Маэ) существуют. Их выполняет авиакомпания Аэрофлот из Москвы (аэропорт Шереметьево). Полёты осуществляются на лайнерах Airbus A350, время в пути составляет около 9–10 часов.В туристическом секторе Бурятии эту новость восприняли позитивно. Эксперты считают, что есть смысл организовать рейсы на Сейшелы не только из Москвы, но и из Новосибирска или Иркутска. По словам менеджера по туризму Натальи Доржиевой, это направление может пользоваться «высоким спросом среди туристов из Бурятии».Фото: Номер один