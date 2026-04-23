Общество 23.04.2026 в 13:16

Алексей Цыденов объявил о запуске премии «Гордость Бурятии»

Почетный знак будут вручать людям, заслуживающим признания
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Глава республики Алексей Цыденов объявил о запуске важного проекта – премии «Гордость Бурятии». Имена победителей объявят 11 сентября, им вручат почетный знак.

«Бурятия сильна своими людьми. Людьми, которые каждый день честно делают свое дело – учат, лечат, спасают, помогают, создают. Не ради наград и громких слов, а по совести. Именно таким людям посвящена премия «Гордость Бурятии», - пояснил руководитель региона.

По его словам, каждый может подать заявку на сайте гордость03.рф – рассказать историю человека, которым можно гордиться, о месте силе или о предприятии, которое достойно уважения и развивает республику.

«Знаю, в каждом районе, в каждом селе, в каждом городе есть люди, которые заслуживают благодарности и признания. Наш долг – видеть их, поддерживать и говорить о них вслух», - заключил Алексей Цыденов.

 

