В Народном Хурале Бурятии наградили депутатов

Медаль Министерства обороны РФ «За помощь и милосердие» получил депутат Иннокентий Вахрамеев. Награду ему вручил начальник штаба 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады орденов Суворова, Жукова и Кутузова гвардии подполковник Динар Шарафутдинов.





Еще один депутат Евгений Кучумов получил награду от заместителя министра спорта республики Эрдэма Биликтуева. Его признали лауреатом республиканской премии «Золотой олимп — 2025» в номинации «Меценат года» за вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе.









Сегодня перед началом сессии Народного Хурала Бурятии состоялась церемония награждения. Отличившимся депутатам и сотрудникам аппарата вручили награды различного уровня.Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил Почетную грамоту республики главному специалисту отдела Аппарата Народного Хурала Татьяне Дамдиновой. Ее отметили за большой вклад в развитие регионального законодательства и парламентаризма.Председатель Народного Хурала Владимир Павлов наградил Почетной грамотой парламента депутата Жамбал-Жамсо Жанаева за вклад в развитие законодательства.