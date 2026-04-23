Политика и власть 23.04.2026 в 12:07

В Народном Хурале Бурятии наградили депутатов

Депутат Иннокентий Вахрамеев получил медаль «За помощь и милосердие» из рук командира 11-й бригады ВДВ
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Сегодня перед началом сессии Народного Хурала Бурятии состоялась церемония награждения. Отличившимся депутатам и сотрудникам аппарата вручили награды различного уровня.

Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил Почетную грамоту республики главному специалисту отдела Аппарата Народного Хурала Татьяне Дамдиновой. Ее отметили за большой вклад в развитие регионального законодательства и парламентаризма.

Медаль Министерства обороны РФ «За помощь и милосердие» получил депутат Иннокентий Вахрамеев. Награду ему вручил начальник штаба 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады орденов Суворова, Жукова и Кутузова гвардии подполковник Динар Шарафутдинов.


Председатель Народного Хурала Владимир Павлов наградил Почетной грамотой парламента депутата Жамбал-Жамсо Жанаева за вклад в развитие законодательства.

Еще один депутат Евгений Кучумов получил награду от заместителя министра спорта республики Эрдэма Биликтуева. Его признали лауреатом республиканской премии «Золотой олимп — 2025» в номинации «Меценат года» за вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе.


Фото: Хурал Бурятии
Теги
хурал

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru