В Бурятии уберут из законов всё, что связано с отзывом главы республики и депутатов

Народный Хурал Бурятии принял поправки в республиканское избирательное законодательство. Из нескольких законов вычеркнут всё, что касается отзыва чиновников - от главы республики до депутатов местных советов.Всё потому, что федеральное законодательство поменялось. Закон «О порядке отзыва Главы Республики Бурятия» уже потерял силу - этого потребовал новый федеральный закон об организации публичной власти в регионах. А процедуру отзыва депутатов и глав муниципалитетов убрали после принятия нового закона о местном самоуправлении.Депутаты внесли изменения в законы «Об Избирательной комиссии Республики Бурятия» и «О территориальных избирательных комиссиях в Республике Бурятия». Кроме того, по предложению республиканского избиркома, поправили и список труднодоступных мест для проведения выборов. Оттуда убрали понятия «базы охотников, рыбаков и родовых общин коренных малочисленных народов Севера», зато добавили метеостанции и гидрологические посты с уточнением, где именно они находятся.