Общество 23.04.2026 в 12:10

В Монголии школы и детсады строят при поддержке банков

10 школ и 20 детсадов возведут на средства Азиатского банка развития
Текст: Иван Иванов
Азиатский банк развития усиливает своё присутствие в образовательной системе Монголии, выступая ключевым партнёром в строительстве и модернизации учебной инфраструктуры страны. Об этом сообщает агентство «Монцамэ». 

В ходе встречи министра образования Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан с представителями Азиатский банк развития были подведены промежуточные итоги сотрудничества и обозначены перспективы дальнейших проектов. На сегодняшний день при финансовой поддержке банка реализуются три крупных проекта в сфере образования. Один из них — программа по улучшению качества и доступности образования в период экономических трудностей — уже дал ощутимые результаты: построены и введены в эксплуатацию семь школ и 14 детских садов. Это позволило значительно снизить нагрузку на существующие учреждения и повысить доступность образования для детей в разных регионах страны.

Работа продолжается и в рамках дополнительного финансирования. В настоящее время ведётся строительство ещё трёх школ и шести детских садов, которые будут оснащены современной мебелью и необходимым оборудованием. Благодаря уже реализованным мерам вместимость школ увеличилась на 3400 мест, а детских садов — на 2325. После завершения текущего этапа эти показатели вырастут ещё на 960 и 940 мест соответственно.

В 2025 году Великий Государственный Хурал утвердил второе дополнительное финансирование проекта, что позволило приступить к подготовке новых строительных и расширительных работ. Это свидетельствует о долгосрочном характере сотрудничества и стратегической значимости инвестиций в образование.

Помимо строительства объектов, партнёрство охватывает и цифровую трансформацию отрасли. Планируется развитие системы банка цифровых заданий, создание электронных учебников и модернизация информационной системы управления образованием. Эти меры направлены на повышение качества обучения и внедрение современных технологий в образовательный процесс.

Отдельное внимание уделяется инновациям: при грантовой поддержке банка будет реализован проект по созданию научно-технологических лабораторий и виртуальных классов. Также в текущем году стартует инициатива по предотвращению гендерного насилия и усилению мер реагирования в школах-интернатах как в столице, так и в регионах, включая юрточные районы.

Фото: нейросеть

