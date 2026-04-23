В Бурятии женщина украла телефон и деньги у приютившего её мужчины

В селе Сотниково после недельных посиделок с дамой, 56-летний местный житель не только остался без телефона, но и не досчитался крупной суммы денег. Гостья нагло обобрала опрометчиво приютившего ее сельчанина, прибрав к рукам его 70 тысяч рублей.

- Гаджет у него украла 36-летняя женщина, которую он временно приютил у себя дома. Она вела асоциальный образ жизни, и на протяжении недели они вместе употребляли алкоголь. Во время одной из встреч гражданка воспользовалась тем, что знала пароль от банковского приложения на телефоне, и списала со счёта 30 тысяч рублей. Ещё около 40 тысяч она потратила на одежду, продукты, лекарства и спиртное, используя платёжный стикер, привязанный к телефону, - рассказали в полиции республики.

Полиция быстро нашла и задержала женщину. Телефон вернули владельцу и возбудили уголовное дело по статье о краже. Подозреваемая сейчас находится под подпиской о невыезде.

