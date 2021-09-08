Георгий Мадаев стал полноценным министром финансов Бурятии

Несколько месяцев он работал на должности с приставкой «и.о.»





7 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении Георгия Мадаева на должность министра финансов республики. Чиновник занял эту должность в статусе «и.о.» еще в феврале 2021 года, после того как Алексей Цыденов отправил в отставку прежнее правительство и сформировал новый кабинет министров.

«31 августа состоялось заседание комиссии Минфина России по вопросу проведения проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа субъекта РФ квалификационным требованиям. По итогам успешного прохождения тестирования и собеседования комиссия приняла решение о соответствии кандидатуры Георгия Мадаева квалификационным требованиям на должность министра финансов Бурятии», - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.Георгий Мадаев родился 1 февраля 1976 года в селе Татаурово Прибайкальского района Бурятии. После окончания Бурятской государственной сельскохозяйственной академии по специальности «экономист по бухгалтерскому учету» приступил к работе по освоенному направлению. С 2000 года работал в Министерстве финансов Бурятии, начинал карьеру с должности ведущего специалиста отдела финансирования непроизводственной сферы. В 2004 году назначен на должность начальника отдела финансирования государственного аппарата, в 2018 году – на должность первого заместителя министра финансов Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии