Происшествия 26.04.2024 в 16:42

Житель Бурятии превратил жизнь дочери в кошмар и довел её до самоубийства

Девочка описывала все ужасы в телеграм-канале, но никто из подписчиков ей не помог
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии превратил жизнь дочери в кошмар и довел её до самоубийства
В Бурятии суд вынес приговор в отношении 48-летнего жителя Еравнинского района. Он обвинялся в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, истязании собственной дочери и доведении её до самоубийства.

Напомним, девочка свела счеты с жизнью в начале лета 2023 года. Как выяснили следователи, причиной этого стала жестокость со стороны отца.

«С сентября 2021 года обвиняемый в качестве наказания за мелкие провинности систематически причинял старшей дочери физические и психические страдания путем регулярного нанесения побоев и оскорблений. Противоправные действия в отношении ребенка мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения, создав для дочери в семье обстановку деспотизма, постоянного страха перед наказаниями. Девочка, не выдержав жестокого обращения и систематического унижения со стороны отца ее человеческого достоинства, покончила с собой», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.    

При этом одной из важных улик по уголовному делу стали сведения из телеграм-канала, который вела девочка. Она размещала там рассказы и видеозаписи о жестоком обращении со стороны отца. К сожалению, никто из ее подписчиков своевременно не сообщил правоохранителям о совершаемых в отношении ребенка преступлениях.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Он приговорен к 8 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: pixabay.com
Теги
жестокость насилие самоубийство

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