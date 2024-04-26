Житель Бурятии превратил жизнь дочери в кошмар и довел её до самоубийства

В Бурятии суд вынес приговор в отношении 48-летнего жителя Еравнинского района. Он обвинялся в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, истязании собственной дочери и доведении её до самоубийства.Напомним, девочка свела счеты с жизнью в начале лета 2023 года. Как выяснили следователи, причиной этого стала жестокость со стороны отца.«С сентября 2021 года обвиняемый в качестве наказания за мелкие провинности систематически причинял старшей дочери физические и психические страдания путем регулярного нанесения побоев и оскорблений. Противоправные действия в отношении ребенка мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения, создав для дочери в семье обстановку деспотизма, постоянного страха перед наказаниями. Девочка, не выдержав жестокого обращения и систематического унижения со стороны отца ее человеческого достоинства, покончила с собой», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.При этом одной из важных улик по уголовному делу стали сведения из телеграм-канала, который вела девочка. Она размещала там рассказы и видеозаписи о жестоком обращении со стороны отца. К сожалению, никто из ее подписчиков своевременно не сообщил правоохранителям о совершаемых в отношении ребенка преступлениях.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Он приговорен к 8 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.Фото: pixabay.com