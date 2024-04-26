В Бурятии инспектор Баргузинского заповедника встретил двух медведей

В Баргузинском заповеднике во время патрулирования инспектор Юрий Гороховский заметил двух медведей. Это была медведица с пестуном (так называют медведя-подростка, оставшегося зимовать с медведицей).

Семейка под вечер вышла погулять на лёд. Медведи, неторопливо вышагивая, тянули носы вверх и в сторону поселка Давши. Изучали запахи, приносимые вечерним бризом, сообщили в заповеднике.

«Моё приближение на квадроцикле засекли не сразу, но, заметив, рванули к берегу так, что только пятки засверкали. Быстро вскочив на береговые сокуи, медведи на секунду остановились, оглянулись и сразу зашли в лес. Он в этом месте представляет собой старую гарь, где не сильно-то и спрячешься. Но, оказавшись в своей стихии, косолапые успокоились и стали внимательно рассматривать то, от чего так трусливо убежали. Чтобы лучше видеть, оба взобрались на камни», - рассказал инспектор Юрий Гороховский.

По словам инспектора, оценив степень опасности, медведица, явно досадуя об униженном достоинстве, решила восстановить порушенную репутацию и, выйдя обратно на берег, с независимым видом потопала вдоль опушки леса, периодически бросая косые взгляды в его сторону. Её отпрыск-переросток двигался параллельно с ней, но по лесу.





«Все остались при своих интересах. Но сама встреча внесла некоторый ажиотаж в настроение!», - поделился эмоциями Юрий Гороховский.

Фото: участкового государственного инспектора Баргузинского заповедника Юрия Гороховского.