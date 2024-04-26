На выставке в Москве обновили стенд Бурятии

В Москве на международной выставка-форум «Россия» стенд Бурятии работает в обновленном виде. Павильон №75 «Регионы России» закрывали на трёхдневное техническое обслуживание. Об этом сообщили в правительстве РБ.

Ведущий стендист Бурятии Владислав Каменских провёл видеоэкскурсию по обновлённому павильону и рассказал, что изменилось.

- Дизайн стенда, расположенного на Дальневосточной панораме, немного изменился. Видеосимулятор полета над землёй демонтировали. За счёт этого освободилось пространство, на котором установили низкие мягкие сиденья с белыми столиками, где удобно проводить такие игры как «Шагай наадан», - рассказал Владислав Каменских.





Как отметил стендист, неизменными остались молитвенные барабаны, уменьшенная копия буддийских ворот и витрины с нефритовыми, буддийскими и другими изделиями.

Горожане могут проголосовать за выставочный стенд Бурятия по ссылке.

Фото: скриншот видео Правительства РБ