Мужчина выпал из окна многоэтажки в Улан-Удэ

Сегодня около двух часов дня из многоэтажки в Железнодорожном районе Улан-Удэ выпал мужчина. Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» разместил видео, на котором видно, что мужчина повис на седьмом этаже.

- Сегодня в 13.44 в полицию Железнодорожного района поступило сообщение о том, что в окне многоэтажного дома по проспекту 50-летия Октября повис мужчина. Спустя несколько минут он сорвался вниз, - сообщили в МВД Бурятии.

На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший наряд ППС, участковый уполномоченный полиции и медики.

- Пострадавший был доставлен в медицинскую организацию города Улан-Удэ. На данный момент состояние мужчины оценивается, как тяжелое. Врачи делают все возможное для спасения его жизни, - прокомментировали в минздраве Бурятии.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





Фото: Номер один