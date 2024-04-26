Происшествия 26.04.2024 в 17:21

Мужчина выпал из окна многоэтажки в Улан-Удэ

Врачи делают все возможное для спасения его жизни
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мужчина выпал из окна многоэтажки в Улан-Удэ

Сегодня около двух часов дня из многоэтажки в Железнодорожном районе Улан-Удэ выпал мужчина. Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» разместил видео, на котором видно, что мужчина повис на седьмом этаже.

- Сегодня в 13.44 в полицию Железнодорожного района поступило сообщение о том, что в окне многоэтажного дома по проспекту 50-летия Октября повис мужчина. Спустя несколько минут он сорвался вниз, - сообщили в МВД Бурятии.

На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший наряд ППС, участковый уполномоченный полиции и медики.

- Пострадавший был доставлен в медицинскую организацию города Улан-Удэ. На данный момент состояние мужчины оценивается, как тяжелое. Врачи делают все возможное для спасения его жизни, - прокомментировали в минздраве Бурятии.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


Фото: Номер один

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