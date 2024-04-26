В Улан-Удэ на улице Цивилева появится новая ливневка

В Улан-Удэ жители Железнодорожного района проголосовали за решение наболевшей проблемы. Это отсутствие ливневой канализации на улице Цивилева, вблизи дома №12.

25 апреля на месте будущих работ состоялось выездное совещание. На нем присутствовали местный депутат горсовета, глава Железнодорожного района и специалисты городской администрации. Они обсудили оптимальные пути решения проблемы.

«Изначально рассматривалось строительство полноценной ливневой канализации, что потребовало бы 1,5 млн рублей для разработки проектно-сметной документации, а сами строительно-монтажные работы обошлись бюджету более 30 млн рублей», - сообщили в пресс-службе горсовета.

По итогам встречи для быстрого и эффективного решения проблемы жителей было принято решение об устройстве на данном участке ливнеотвода с установкой дополнительных водоприемников.

- Это позволит значительно сэкономить бюджетные средства и уже в этом году избавить жителей от подтоплений, - поделился депутат горсовета Чимит Бальжинимаев.

Работы будут выполняться на средства «Народного бюджета».

Фото: пресс-служба горсовета Улан-Удэ