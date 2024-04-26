Общество 26.04.2024 в 16:47

Правительство России расширило возможности фонда «Защитники Отечества»

Работа ведется согласно указа Владимира Путина
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Текст: Елена Патрикеева
Правительство России расширило возможности фонда «Защитники Отечества»

Правительство России расширило возможности фонда "Защитники Отечества" для оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщается на сайте правительства.

Согласно изменениям, ветераны СВО смогут получить доплату от фонда за технические средства реабилитации, которые они приобретают по электронному сертификату Социального фонда России. Таким образом, ветераны будут обеспечены более дорогостоящими и высокотехнологичными средствами реабилитации.

Кроме того, фонд сможет перечислять пожертвования благотворительным организациям, которые помогают демобилизованным бойцам и семьям погибших. Это позволит оказать поддержку по более широкому перечню обращений.

Также будет организован мониторинг качества мер соцподдержки и услуг с помощью обратной связи с ветеранами и их семьями.

«Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создан в 2023 году. Его основной задачей является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов», - напомнили в правительстве РФ.

Фото: соцсети «Защитники Отечества» РБ.

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