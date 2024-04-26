Глава МВД Бурятии сдал мундир в музей

Как рассказали в министерстве, музей Восточно-Сибирского линейного управления – кладезь артефактов, каждый из которых имеет свою особую историю появления там. Бережное отношение к экспонатам, их скрупулезный поиск и подбор, оформление и сохранность - дело рук и сердца главного хранителя музейных богатств - председателя Совета ветеранов управления, полковника милиции в отставке Сергея Желнова. Именно он продумывает и оформляет тематические уголки комнаты истории, занимается поиском новых интересных экспонатов, проводит экскурсии для гостей и сотрудников. В общем, всю душу вкладывает в любимое детище, которое живет и процветает.







«Министр внутренних дел Республики Бурятия генерал-майор полиции Олег Кудинов передал в дар музею форму высшего офицерского состава. Олег Филиппович сам долгое время служил в органах правопорядка на транспорте, поэтому решил сделать свой вклад в музейную историю Восточно-Сибирского линейного управления», - сообщили в МВД Бурятии.Среди экспонатов особое место отведено форме сотрудников органов внутренних дел. На манекенах представлены обмундирование сотрудников милиции и современная полицейская форма.«Доброй традицией стала и продолжает оставаться передача действующими сотрудниками в дар музею исторических и духовных ценностей, юбилейных медалей, знаков отличия и прочих атрибутов милицейско-полицейской жизни, хранящих в себе исторический код уходящего времени», - отмечают в МВД.Фото: МВД Бурятии