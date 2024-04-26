Общество 26.04.2024 в 16:47

У жителей Бурятии набирает популярность онлайн-приложение «Госуслуги.Дом»

Это приложение позволяет решить все вопросы ЖКХ в одном месте
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Текст: Служба информации "Номер один"
У жителей Бурятии набирает популярность онлайн-приложение «Госуслуги.Дом»

Более 4 миллионов россиян уже оценили удобство приложения «Госуслуги.Дом», которое позволяет решать все вопросы ЖКХ в одном месте. Только за последнюю неделю с 18 по 25 апреля количество пользователей из Бурятии увеличилось почти на 1,5% и составило более 12 тысяч человек.

- Зарегистрироваться в приложении можно сделать через подтверждённую учётную запись на Госуслугах. Такая аутентификация позволит подтвердить, что приложением пользуетесь именно вы. Так вы сможете управлять подтверждёнными объектами недвижимости. Убедитесь, что ваше интернет-соединение стабильно, отключён VPN, - сообщает сайт Госуслуг.

Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

Через приложение можно передавать данные по всем счётчикам, оплачивать коммунальные услуги без комиссии, узнавать о плановых работах и аварийных ситуациях в доме, направлять обращения в управляющую организацию, участвовать в голосованиях по общедомовым вопросам.

Для справки:

Приложение «Госуслуги.Дом» работает на основе данных, размещённых в ГИС ЖКХ. В него все управляющие и ресурсоснабжающие организации по закону должны вносить данные обо всём, что связано с жилой недвижимостью. В том числе информацию о способах управления домом, проведённых общедомовых собраниях собственников и протоколах, данные о приборах учёта, сроках проведения поверок, видах предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, тарифах на оплату ЖКУ и многом другом

Все эти сведения отображаются в приложении и доступны пользователям.

  

Фото: правительство РБ

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