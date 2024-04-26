В Улан-Удэ на базе «Водоканала» открыли центр для обучения

Сегодня в Улан-Удэ на базе городского «Водоканала» открыли центр для обучения персонала в области охраны труда. Теперь обучение и инструктаж сотрудников в одной из самых важных трудовых дисциплин по охране здоровья на рабочем месте будет проходить очно, в новом учебном классе и на новом оборудовании.

Учебный центр «Водоканала» представляет собой просторный, светлый, удобный кабинет. Там можно познакомиться с новейшими видами средств индивидуальной защиты. В классе установлен постоянно действующий стенд «Охрана труда» с последними нормативными документами в области охраны труда, рассказали на предприятии.

Каждое учебное место центра оборудовано компьютерной техникой, на которой установлена программа «Олимп окс» – передовая в области обучения и проверки знаний персонала. Лектор может использовать в работе интерактивную доску. Для обучения работников приемам оказания первой доврачебной помощи установлен комплекс-тренажер «Максим».

В планах предприятия – открытие в учебном центре технической библиотеки.

Обучение персонала других предприятий начнется ориентировочно в мае, сразу после получения тарифов. В программу обучения войдет пять основных программ по охране труда.

- Работа над созданием своего Центра обучения началась в марте прошлого года. Мы оперативно подготовили все необходимые документы, после рассмотрения которых предприятие было внесено в реестр ИП и юридических лиц, имеющих все права на обучение сотрудников охране труда. После этого сделали ремонт и закупили необходимое оборудование. Обучение будет проводиться в комбинированном процессе: видео, текстово-графический материал и геймификация: интерактивные тесты, игры, ситуационные кейсы, викторины, тренинги. Также в настоящее время мы занимаемся ремонтом собственного учебного полигона, который находится на территории предприятия, - рассказал и.о директора «Водоканала» Сергей Иванов.

На предприятии отметили, что специалисты охраны труда «Водоканала» неоднократно становились призерами в ежегодном республиканском конкурсе от Минэкономики Бурятии на «Лучшую организацию работ по охране труда среди организаций производственной сферы». Кроме того, в 2023 году МУП «Водоканал» занял первое место за «Лучшую корпоративную программу по укреплению здоровья на рабочем месте».

Фото: скриншот видео "Водоконала" Улан-Удэ