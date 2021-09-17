В Бурятии стартовали выборы в Госдуму

Одним из первых проголосовал чемпион Паралимпиады Михаил Асташов







Сегодня в Бурятии стартовали выборы в Государственную думу. Избирательные участки для голосования за кандидатов уже начали свою работу.

Одним из первых в избирательном процессе принял участие двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио Михаил Асташов. Он проголосовал на участке №803, который организовали в Доме инвалидов-колясочников им. Эржены Будаевой.





На этом избирательном участке все оборудовано для удобства голосования граждан с ОВЗ, проживающих в специализированном доме. Им не придется далеко ехать, чтобы проголосовать.