В Бурятии стартовали выборы в Госдуму

Одним из первых проголосовал чемпион Паралимпиады Михаил Асташов
Сегодня в Бурятии стартовали выборы в Государственную думу. Избирательные участки для голосования за кандидатов уже начали свою работу.
Одним из первых в избирательном процессе принял участие двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио Михаил Асташов. Он проголосовал на участке №803, который организовали в Доме инвалидов-колясочников им. Эржены Будаевой.
На этом избирательном участке все оборудовано для удобства голосования граждан с ОВЗ, проживающих в специализированном доме. Им не придется далеко ехать, чтобы проголосовать.
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.