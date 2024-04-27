Происшествия 27.04.2024 в 12:42

Житель Улан-Удэ вместе с «фээсбэшником» перехитрил полицейских

Несмотря на противодействие правоохранителей, мужчине удалось перевести миллион аферистам
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ вместе с «фээсбэшником» перехитрил полицейских
В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний горожанин. Как рассказали в МВД Бурятии, 18 апреля с мужчиной связались представители сотового оператора и сообщили. Они сообщили, что горожанину необходимо продлить договор обслуживания абонентского номера, для чего нужно продиктовать поступивший ему смс-код. Мужчина так и сделал.

Через несколько минут горожанину перезвонил якобы сотрудник портала «Госуслуг» и уведомил, что мошенники завладели его персональными данными и оформляют на него кредиты. Оператор отметил, что дальнейшие инструкции он получит от сотрудников правоохранительных органов.

После чего в мессенджере с улан-удэнцем по видеозвонку связался мужчина в форме сотрудника правоохранительных органов и показал служебное удостоверение. Звонивший сообщил, что будет его куратором по факту проводимой сотрудниками ФСБ проверки по поимке мошенников. Лже-правоохранитель предупредил мужчину, что их общение носит конфиденциальный характер и если он расскажет о спецоперации другим, то будет привлечен к уголовной ответственности.

На следующий день куратор сообщил мужчине, что мошенники оформляют на него кредит и необходимо пресечь их действия, самому оформив кредит на миллион рублей. Звонивший предупредил, что возможно к проверке цели кредита подключится служба безопасности банка и полицейские, которые якобы в сговоре друг с другом. Поддавшись влиянию собеседника, мужчина спрятал телефон с активным вызовом в карман и взял с собой второй смартфон.

Горожанин отправился в отделение банка и подал заявку на кредит, указав в качестве цели покупку автомобиля. Менеджер, заподозрив неладное, вызвала сотрудников службы безопасности, которые, в свою очередь, связались с полицейскими.

«Сотрудники банка и полицейские побеседовали с гражданином, но он категорично и уверенно отвечал, что осведомлен о способах мошенничества и никаких указаний посторонних лиц не выполняет. Оперативники связались с супругой гражданина и уточнили у неё, знает ли она, что ее муж оформляет кредит. Женщина ответила, что ничего не знала о планах мужа. Но и в этой ситуации мужчина воспользовался «советом» мошенника и убедил жену, что он хочет взять кредит, чтобы купить и подарить ей автомобиль», - рассказали в МВД Бурятии.

При этом улан-удэнец продемонстрировал полицейским запасной телефон, где не было подозрительных контактов со сторонними лицами. Те снова позвонили его жене, и она подтвердила, что муж ничего не скрывает и действительно хочет подарить ей машину.

Когда мужчина вышел из банка, то даже получил похвалу от «фээсбэшника». Он сообщил, что мужчина сделал все правильно, а полицейский и сотрудники банка – участники мошеннической схемы, которые вскоре будут задержаны.

Далее «куратор» убедил мужчину, что для задержания мошенников необходимо перевести полученный в кредит миллион рублей на специальный счет под контролем спецслужб и уверил, что скоро деньги вернутся обратно. На следующий день потерпевший совершил еще одну транзакцию в адрес мошенников – отправил личные сбережения в размере 260 тысяч рублей.

22 апреля мошенники вновь позвонили жертве и сообщили, что у них недостаточно доказательств для задержания преступной группы. Поэтому горожанину нужно отправиться в другое отделение банка и оформить кредит под залог автомобиля. Мужчина исполнил указание, но получить кредит не смог, так как его автомобиль находился в аварийном состоянии.

Тогда «куратор» под угрозой возбуждения уголовных дел потребовал от мужчины продолжить участие в «спецоперации» и предложил занять 200 тысяч рублей у знакомых. Только после этого горожанин осознал, что его обманули мошенники и отправился в отдел полиции.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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