Общество 27.04.2024 в 12:03

В Кижингинском районе выбрали самые образцовые семьи

Были подведены итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Семья года»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Кижингинском районе выбрали самые образцовые семьи

Как сообщили в минсоцзащиты Бурятии, в каждом районе республики сейчас подводятся итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Семья года-2024» по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций».

К примеру, в Кижингинском районе рассмотрены 13 заявок от разных семей.


Победителем районного этапа в номинации «Многодетная семья» признана семья Базаржаповых из села Кижинга. Дандар Дашидоржиевич и Маргарита Михайловна успешно воспитывают пятерых несовершеннолетних детей, которые активно участвуют во многих социально значимых мероприятиях района, республики и страны. Дандар Дашидоржиевич, являясь ламой Хилокского дугана Кижингинского дацана, неоднократно выезжал к бойцам-участникам СВО для оказания духовной поддержки.

В номинации «Молодая семья» победила семья Цыреновых из села Загустай. Тимур Лубсанович и Долгор Бадмаевна кроме работы, занимаются и творчеством. В свободное время, несмотря на воспитание детей в возрасте 4 и 2 лет, семья уделяют время занятиям спортом, ведут здоровый образ жизни.

Супруги Даржаевы являются активными волонтёрами в родном селе Загустай. Сын и зять Жамсо Доржиевича и Баярмы Николаевны находятся в зоне СВО с 2022 года. С самого начала операции они вместе с земляками осуществляют сбор денежных средств для приобретения снаряжения участникам СВО. Семья Даржаевых имеет достижения в труде, творчестве, спорте и воспитании двоих родных и троих приёмных детей, признана победителем в номинации «Сельская семья».

В номинации «Золотая семья России» победила семья Цыдыповых из села Кижинга, прожившая в браке 33 года. Сокто Цырендоржиевич вместе с Людмилой Леонидовной воспитали троих детей, сумели привить детям самостоятельность, трудолюбие, уважение к старшим.

Семья Тарнуевых Батора Кимовича и Соёлмы Батуевны из села Могсохон, ведущая традиционный образ жизни, сохраняя историю своего рода, семейных обычаев и традиций, признана победителями в номинации «Семья – хранитель традиций». Супруги Тарнуевы совместно с детьми вносят значимый вклад в сохранение и развитие бурятского языка и культуры.

Далее победители районного (муниципального) этапа примут участие в республиканском этапе, и при условии прохождения отбора среди представителей регионов России, поедут в Москву на торжественные мероприятия по чествованию семей – победителей Всероссийского конкурса «Семья года - 2024». 

Фото: Минсоцзащиты РБ

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