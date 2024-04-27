Раненый ножом житель Бурятии смог убежать от убийцы

Ночью 25 апреля в больницу Кяхты поступил 37-летний мужчина с ножевыми ранениями в области спины. По подозрению в попытке его убийства правоохранители задержали ранее судимого 51-летнего гражданина. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах происшествия.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, потерпевший проживал в селе Кудара-Сомон. Днем 25 апреля к нему в гости пришел знакомый, с которым они стали распивать спиртное. Вечером на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, которая переросла в потасовку. В её ходе обвиняемый схватил нож и нанес им несколько ударов в спину приятеля. Несмотря на ранения, тот смог выбежать на улицу и скрыться от своего преследователя. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.Злоумышленник также покинул место происшествия, но вскоре был задержан правоохранителями. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Ему уже предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).Фото: Следственный комитет Бурятии