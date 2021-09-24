Вячеслав Мархаев стал депутатом Госдумы

Он будет представлять сразу три региона



Первый секретарь БРО КПРФ Вячеслав Мархаев получил место в Государственной Думе нового созыва. Об этом сообщается на официальном сайте компартии.

Вячеслав Мархаев шел первым номером по партийному списку, объединяющему Бурятию, Забайкальский край и Амурскую область. На выборах за коммунистов в республике проголосовало 26,73% избирателей, они заняли второе место после «Единой России».



Напомним, последние несколько лет Вячеслав Мархаев заседал в Совете Федерации, куда он был делегирован экс-губернатором Иркутской области, коммунистом Сергеем Левченко. В 2019 году он участвовал в выборах мэра Улан-Удэ, однако проиграл Игорю Шутенкову, которого поддержали власти республики.



Фото: «Номер один» Вячеслав Мархаев шел первым номером по партийному списку, объединяющему Бурятию, Забайкальский край и Амурскую область. На выборах за коммунистов в республике проголосовало 26,73% избирателей, они заняли второе место после «Единой России».Напомним, последние несколько лет Вячеслав Мархаев заседал в Совете Федерации, куда он был делегирован экс-губернатором Иркутской области, коммунистом Сергеем Левченко. В 2019 году он участвовал в выборах мэра Улан-Удэ, однако проиграл Игорю Шутенкову, которого поддержали власти республики.Фото: «Номер один»

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