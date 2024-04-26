Общество 26.04.2024 в 12:15
Исправительные учреждения Бурятии обеспечат себя овощной продукцией
В колонии-поселении № 3 в Иволгинском районе началась посевная кампания
В колонии-поселении № 3 УФСИН России по Республике Бурятия стартовала посевная кампания. Начальник колонии Жаргал Намсараев совместно с агрономом учреждения Иваном Назаровым проверили выполнение полевых работ на сельскохозяйственных полях Иволгинского района.
По словам руководства, ожидаемый урожай овощных культур позволит полностью обеспечить сельскохозяйственной продукцией потребность исправительных учреждений региона. С целью автоматизации рабочих процессов ежегодно приобретается новое оборудование.
Отметим, что в 2023 году учреждением произведено и реализовано более 854 тонн различных овощных культур.
Фото: УФСИН России по РБ