В Бурятии зек ради телефона пытался подкупить сотрудника колонии

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего осужденного, отбывающего наказание в ИК-1. Он обвиняется в даче взятки.Как рассказали в следственном ведомстве, в декабре 2023 года, незадолго до окончания срока, обвиняемый решил подкупить кого-либо из сотрудников колонии, чтобы получить от него телефон. С помощью гаджета парень хотел позвонить приятелям и сообщить им о своем скором освобождении.«Для осуществления задуманного обвиняемый передал записку одному из сотрудников колонии, в которой написал, что готов заплатить за телефон 50 тысяч рублей, и в дальнейшем при встречах активно пытался склонить его к преступлению. Однако сотрудник сразу уведомил руководство о попытке подкупа. Позже через другого заключенного обвиняемый организовал передачу денег и телефона должностному лицу за пределами колонии. Встреча с посредниками в середине января прошла под контролем сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН России по Бурятии, и факт передачи взятки был зафиксирован», - сообщили в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»