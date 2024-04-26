Общество 26.04.2024 в 13:12

В Улан-Удэ построят новую инфекционную больницу

Строительство учреждения начнется в 2025 году
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ построят новую инфекционную больницу

В Улан-Удэ построят новую инфекционную больницу на 150 коек. Строительство начнется в будущем году. Пока это только первый этап развития Республиканской клинической инфекционной больницы в Улан-Удэ, подчеркнули в управлении капстроительства РБ

- Проект на строительство корпуса на 150 коек разработан и находится на проверке в Госэкспертизе. Предстоит еще устранить замечания, полученные в ходе экспертизы, после чего проектная документация будет полностью готова, - отметил начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов.

На начальном этапе планируется построить два корпуса: детскую инфекционную больницу на 150 коек и административный блок. Они будут соединены переходами. После завершения первого этапа планируется построить еще один корпус на сто мест. Планировка будущего здания соответствует современным стандартам медицинского проектирования, где блочное расположение отделений обеспечивает быстрые перемещения для медперсонала и пациентов.

В четырёхэтажном стационаре предусмотрены одно- и двухместные палаты ссанузлами и душевыми. Также на этажах расположены вспомогательные помещения, такие как буфеты, санитарные комнаты, кладовые и прочее.

На первом этапе строительства планируется возвести дополнительные здания и сооружения для обслуживания больницы, такие как пункт дезинфекции транспорта, гараж на шесть машин, центральный кислородный пункт, локальные очистные сооружения, трансформаторная подстанция и другие объекты.

Новое медицинское учреждение построят на улице Пирогова, 9а. Оно заменит здание, построенное еще в 40-х годах прошлого века.


Фото: Управление капитального строительства РБ

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