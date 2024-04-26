В сельских школах Бурятии могут создать агроклассы

В Бурятской государственной сельскохозяйственной академии состоялся семинар-совещание «О перспективах развития агроклассов и взаимодействия с БГСХА».

В семинаре участвовали руководители агроклассов и директора общеобразовательных учреждений, учителя биологии, сотрудники, ответственные за проведение профориентационных мероприятий, а также все, кто интересуется агроэкологическим образованием.

В ходе мероприятия участники обсудили раннюю предпрофильную ориентацию школьников, подготовку кадров для агропромышленного комплекса республики Бурятия, форматы взаимодействия БГСХА со школами региона в рамках профориентационных мероприятий.

Кроме того, во время семинара были рассмотрены вопросы развития пришкольных учебно-опытных агроплощадок, школьного инициативного бюджетирования, работы онлайн-платформы «Агрокласс», используемой для развития агрообразования в сельских школах разных регионов страны, цифровой платформы для школьников от АО «Россельхозбанк».





Фото: БГСХА