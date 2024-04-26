В Бурятии продолжается ремонт центральной улицы в поселке Заиграево

В поселке Заиграево продолжается ремонт дороги по улице Серова. Подрядчик отремонтирует более 500 метров дорожного полотна от перекрестка с ул. Октябрьской до автовокзала. В настоящее время работники установили временные дорожные знаки, информационный паспорт, произвели демонтаж бордюра, сообщили в Минтрансе Бурятии.

Как напомнили в министерстве, частично дорогу по улице Серова от улицы Октябрьской до центральной районной больницы отремонтировали в 2022 году. Теперь дорожникам предстоит завершить работу.

«В прошлом году на этом участке коммунальная служба выполнила ремонт теплотрассы, поэтому в 2022 году именно эту часть дороги оставили нетронутой. В этом году улицу Серова полностью приведут в нормативное состояние», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Проектом предусмотрено восстановление асфальта, устройство автостоянки у торгового центра и тротуаров.

«Непосредственно ремонтные работы нижнего участка дороги планируется начать в мае текущего года, при наступлении устойчивых положительных среднесуточных температур. Завершение ремонта дороги планируется в сентябре этого года» - рассказали в администрации Заиграевского района.

Фото: Минтранс РБ



