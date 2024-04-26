Ветераны ВОВ получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей

В Бурятии ко Дню Победы в этом году единовременную выплату в размере 50 000 рублей за счет средств республиканского бюджета получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

Также в 2024 году ветеранам, принимавшим участие в боевых действиях в Северной Корее, и постоянно проживающим в Бурятии, будет произведена выплата в размере 10 000 рублей.

Всего выплату в размере 50 тыс. рублей получит 51 ветеран.

Кроме того, ветераны и инвалиды ВОВ получили по 10 000 рублей от отделения СФР Бурятии.





Фото: Номер один