Общество 26.04.2024 в 13:41

БГУ вместе с университетами Непала и Шри-Ланки будет изучать тибетскую медицину

Студенты будут также изучать буддийскую философию, тибетский язык и санскрит
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Текст: Служба информации "Номер один"
БГУ вместе с университетами Непала и Шри-Ланки будет изучать тибетскую медицину

Бурятский государственный университет заключил соглашения с университетами Непала и Шри-Ланки о совместном изучении буддийской медицины. Об этом сообщил ректор БГУ Алдар Дамдинов на пресс-конференции, посвященной II Международному буддийскому форуму, который пройдет в Улан-Удэ с 12 по 14 августа (0+). На форуме будет работать площадка по традиционной восточной медицине.

- Мы подписали два соглашения – с университетом народной медицины Шри-Ланки и университетом в городе Лумбини по исследованиям народной медицины. Если у тибетской медицины северные истоки, то, что изучается на Шри-Ланке, - это более южная ветвь буддийской медицины. В этом смысле нам очень интересно сравнивать и обмениваться практиками, которые существуют, - сказал Алдар Дамдинов.

Он также отметил, что благодаря созданию в 2023 году консорциума университетов по изучению буддизма в России впервые разработана программа бакалавриата по буддийской философии, и теперь БГУ будет готовить специалистов в этой области.

- Это направление очень интересно. Наряду со всеми общеобразовательными, общепрофессиональными дисциплинами наши студенты будут изучать старомонгольский, монгольский, тибетский языки, санскрит, поскольку без этого невозможно охватить другие аспекты. Студентам будет открыто понимание буддийской философии, ее практик и сущности, - подчеркнул ректор.

Напомним, в августе 2023 года в рамках проходившего в Улан-Удэ первого международного буддийского форума ректоры пяти российских вузов подписали соглашение о создании консорциума для дальнейших буддологических исследований.

Участниками консорциума стали БГУ, Калмыцкий государственный университет, Тувинский госуниверситет, Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» и Агинская буддийская академия.


Фото: Номер один

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