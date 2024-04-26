Лучшим педагогом бурятского языка в детсадах Улан-Удэ признана Евгения Бадмаева

В Улан-Удэ подвели итоги конкурса профессионального мастерства в детсадах с бурятским языком «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2024».



В этом году в традиционном конкурсе приняли участие 8 педагогов бурятского языка образовательных учреждений города. На протяжении нескольких дней участники проявляли себя в дисциплинах: «Педагогическое мероприятие с воспитанниками», «Воспитательное мероприятие», «Мастер-класс».





-Наш конкурс проходит с 2019 года. За это время в нем приняли участие несколько десятков педагогов дошкольного образования города Улан-Удэ. Этот конкурс позволяет повысить профессиональное мастерство педагогов реализующих этнокультурный компонент на бурятском языке,- рассказала Гэрэлма Дымчикова, специалист Центра мониторинга и развития образования



По итогам конкурса Гран-при конкурса завоевала Бадмаева Евгения Баторовна, учитель бурятского языка детского сада №111 «Дашенька». Первое место заняла Бальжурова Людмила Елизаровна, учитель бурятского языка МБДОУ детский сад №5 «Хрусталик».

Второе место заняла Абгадеева Оюна Очировна, воспитатель детского сада № 91 «Строитель». Третье место - Будаин Сэсэгма Михайловна, учитель бурятского языка МБДОУ детского сада №15 «Радуга».





- Я так рада этой почетной награде, у меня эмоции на высшем уровне. Для меня это важный шаг в профессиональном развитии, потому что я смогла показать себя и доказать себе, что я могу, - поделилась впечатлениями от конкурса обладатель Гран-при Евгения Бадмаева.

Фото: Комитет по образованию администрации Улан-Удэ